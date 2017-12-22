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Медведев предупредил о «нелегком» 2018 годе
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Медведев предупредил о «нелегком» 2018 годе 

Рамблер 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости

Наступающий 2018 год будет «не самым легким». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступлении в Государственной думе, передает "Интерфакс".

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«Год, как принято говорить, нас ожидает не самый легкий, но наступающий год тоже ознаменуется новыми хорошими результатами, новыми победами в нашей общей работе», — сказал Медведев.

Медведев поблагодарил депутатов за работу, отметив, что принятые в этом году законы «являются совместным результатом нашего с вами творчества — правительства и Государственной думы».

«Это действительно законопроекты, которые посвящены самым актуальным вопросам жизни страны, которых ждали люди, которые решают важнейшие задачи», — подчеркнул премьер.

Медведев выразил благодарность и за работу над бюджетом страны, назвав его «полноценным».

«Самое главное, в этом бюджете отражены все социальные обязательства», — сказал глава кабмина.

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