Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил, что страна будет идти от победы к победе, нет силы, которая могла бы остановить ее.

При этом Путин отметил, что Россия не ищет конфронтации с другими странами.

«Наша сила направлена на защиту от внешних угроз, терроризма. Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было, продолжим открытую и честную внешнюю политику», — передает РИА «Новости» слова Путина.

Он подчеркнул, что Москва готова работать и с Западом, и Востоком.

«Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия. Но никогда мы не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа», — сказал Путин.