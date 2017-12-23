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Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
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Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил, что страна будет идти от победы к победе, нет силы, которая могла бы остановить ее.

При этом Путин отметил, что Россия не ищет конфронтации с другими странами.

«Наша сила направлена на защиту от внешних угроз, терроризма. Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было, продолжим открытую и честную внешнюю политику», — передает РИА «Новости» слова Путина.

Он подчеркнул, что Москва готова работать и с Западом, и Востоком.

«Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия. Но никогда мы не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа», — сказал Путин.

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