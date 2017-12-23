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Россия отреагировала на опасное решение США
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Россия отреагировала на опасное решение США 

Рамблер 11 часов назад

В Москве считают, что решение американских властей о поставке вооружений Киеву подталкивает украинские власти к реализации силового сценария в Донбассе.

«Поставка любых вооружений сейчас, подчеркивание того, что они открывают какие-то новые каналы поставок вооружений, по сути дела поощряет, прежде всего, воинственное крыло в Киеве, подталкивает на силовой сценарий. В этом вся опасность», — сказал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает РИА Новости.

>> «Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о своем одобрении плана продажи противотанковых ракет Киеву. Общий пакет вооружений на сумму в 47 миллионов долларов включает 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэр заявила, что цель такого решения — помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

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