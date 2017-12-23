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Кандидат в президенты Грудинин закрыл зарубежные счета
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Грудинин закрыл зарубежные счета 

РИА Новости 23 декабря 2017

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, в пятницу официального зарегистрированный кандидатом на предстоящих выборах, закрыл свои зарубежные счета, сообщили в ЦИК России.

Член ЦИК России Борис Эбзеев в ходе заседания, на котором было принято решение о регистрации Грудинина, озвучил информацию об изменениях в сведениях о кандидате, которые касаются иностранных финансовых инструментов. Он указал пять счетов, которые у него были в иностранном банке, находящемся в Вене (Австрия).

"Наряду с этой информацией было представлено также подписанное Павлом Николаевичем 8 января 2018 года уведомление о том, что он не имеет счетов, вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами", — сообщил Эбзеев.

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