Транcсексуал из Прикамья подает в суд на Жириновского

URA.RU ". Транссексуал из Перми Александра Селянинова намерена через суд получить от лидера ЛДПР Владимира Жириновского 100 тысяч рублей. Селянинова обвиняет главу думской фракции в том, что Жириновский якобы причинил ей моральные страдания, сообщает "".

Жительница Прикамья собирается отнести заявление в Мещанский суд Москвы уже в эту субботу. Поводом для иска стали слова Жириновского о транссексуалах, которые он произнес в эфире передачи Владимира Соловьева

"Владимир Вольфович как человек, имеющий влияние и достаточно большой электорат, заявляет такие вещи и формирует определенную общественную позицию. Он оценивает людей не по умственным способностям, проведенная операция не характеризует человека", — заявила Александра Селянинова.