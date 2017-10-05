Названы темы переговоров Путина и короля Саудовской Аравии



Как сообщил Лавров, стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности, были затронуты темы Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, ситуации в Персидском заливе и палестино-израильских отношений.



Лавров подчеркнул, что и Путин, и Аль Сауд считают главной задачей борьбу с терроризмом в регионе. Кризисные ситуации на мировой политической арене оба лидера предпочитают преодолевать мирным путем.