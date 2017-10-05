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Названы темы переговоров Путина и короля Саудовской Аравии
Глава МИД Сергей Лавров рассказал журналистам, какие темы обсудили за закрытыми дверями президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд.
Как сообщил Лавров, стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности, были затронуты темы Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, ситуации в Персидском заливе и палестино-израильских отношений.
Лавров подчеркнул, что и Путин, и Аль Сауд считают главной задачей борьбу с терроризмом в регионе. Кризисные ситуации на мировой политической арене оба лидера предпочитают преодолевать мирным путем.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд проводит свой первый официальный визит в Россию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. На пятницу, 6 октября, у Аль Сауда намечена встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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