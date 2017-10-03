Уволенная соратница Навального рассказала о коррупции в его штабах

Оппозиционерка, работавшая на Навального много лет, призналась: среди в собственной команде процветает коррупция.

"Я сама была в этом. Я сама была за Навального. А когда я увидела просто, как они своих же кидают", — рассказала РЕН ТВ Даниэла Подморина.

Даниэле Подмориной всего 23, но она с 17 лет стоит в "оппозиции". Работала в ПАРНАСе , а после в штабах Навального. Он-то девушку и разочаровал. "Что делает правая рука Навального. Он покупает. Не покупает — берет старые компьютеры, которым лет уже 10, которые просто пылятся. В ведомостях он указывает, что купил новые компьютеры", -продолжает Даниэла.

Сегодняшний рассказ — ее посильная помощь в борьбе с коррупцией, о которой постоянно говорит Алексей. Но, оказывается, воруют и в региональных штабах Навального. По словам Даниэлы, на исчезновение пожертвованных людьми денег, оппозиционеры из Москвы смотрят спокойно. Главная цель всей этой региональной сети — создать массовость. Работать не обязательно.

"Если честно, мне даже не удобно было за те 40 тысяч. Потому что это не работа. Десять минут поработать, отправить данные, сколько человек пришло в воронежский штаб?", — признается Подморина.

Накануне Алексей Навальный получил свои очередные 20 суток ареста за повторное нарушение порядка проведения митинга. Призывал сторонников в Нижнем Новгороде протестовать, хотя заявку не согласовали. Зато в тот же день в Архангельске и Оренбурге — пожалуйста, митингуй. Но Алексею туда не надо. "Он видит, что на митинги приходит достаточно мало людей, как в Оренбурге, когда на митинг пришло 660 человек, и он осознано обостряет. Он видит, что он только тогда сможет создать выгодную картинку в СМИ, когда есть задержания", — объясняет юрист Илья Ремесло

Накануне 12 июня Навальный внезапно призвал на им же организованный разрешенный митинг не ходить . И отправил своих несовершеннолетних поклонников в день России на Тверскую. Полиция тогда задержала несколько сотен протестующих. Многие в автозак шли с улыбкой. Ведь им обещали, что потом в ЕСПЧ можно будет отсудить за это 10000 евро. А в штабе Навального все юридические расходы возьмут на себя. Мамы задержанных потом звонили в штаб. Даниэле.

"Меня спрашивают — вам присылать счет? Юристы — нет. Вот вы пройдите все инстанции. ЕСПЧ вам все оплатит", — вспоминает Даниэла.

Количество лжи и цинизма в конце концов переполнили чашу терпения. Даниэла попыталась спорить, но из штаба в Москве ее просто вышвырнули. Ни каких двух недель отработки — расторгли договор за день.

Теперь Даниэла Подморина оппозиционерка бывшая. Демократы и либералы Навального поступили с ней жестко и автократично. Теперь она без работы. Конечно, расстроена. Но после стольких оппозиционных лет не удивлена.