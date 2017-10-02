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Спецслужбы США проникли на объекты РФ
Министерство иностранных дел России (МИД) обвинило спецслужбы и полицию США в незаконном проникновении на территорию российских объектов в Сан-Франциско.
МИД опубликовал на официальной странице в социальной сети Facebook видео, на котором в темное время суток два человека, один из которых одет в полицейскую форму, пытаются попасть в здание через закрытые ворота.
Видео сопровождает сообщение о том, что «американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско».
«Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», — считают в МИД РФ.
В конце августа США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торговых представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне. В сентябре власти провели в этих зданиях, по заявлению Государственного департамента, «обход» и «инспекцию», которые Россия назвала обысками. В Белом доме пояснили, что решения о закрытии российских объектов стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.
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