Спецслужбы США проникли на объекты РФ

МИД опубликовал на официальной странице в социальной сети Facebook видео, на котором в темное время суток два человека, один из которых одет в полицейскую форму, пытаются попасть в здание через закрытые ворота.

Видео сопровождает сообщение о том, что «американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско».

«Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», — считают в МИД РФ.