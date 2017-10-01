Захарова анонсировала ответ на действия США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила ответной реакции Москвы, если в США будут по-прежнему оказывать давление на российские СМИ, работающие в стране.

«Люди должны понимать, если они создают условия, в которых физически журналистам будет грозить опасность, если физически они будут ощущать угрозу своей деятельности, то конечно, ответная реакция последует. Выбор не наш», — заявила представитель МИД в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», сообщает РИА Новости

Она отметила, что российская сторона не высылала иностранных журналистов за их особое мнение о России и не препятствовала их работе в стране. «Мы когда-нибудь отбирали у этих журналистов мидовские аккредитации, которые им дают возможность работать на всей территории страны? Мы когда-нибудь не давали им визы?" — сказала Захарова.

Она также отметила сложную ситуацию, в которой в США оказался телеканал RT. По мнению Захаровой, в случае, если давление на телеканал продолжится, то его сотрудники и „вся система должна будет работать не на производство информации, а на обслуживание требований американских спецслужб“.