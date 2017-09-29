Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Путин принял отставку губернатора Красноярского края

Путин принял отставку Толоконского
Фото:
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.
Об этом сообщает РИА Новости.
27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что уходит в отставку.
Как передавала «Газета.Ru» со ссылкой на источник, возможным кандидатом на пост главы региона является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.
Ранее президент России Владимир Путин уволил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и главу Самарской области Николая Меркушкина.
Политика Главное
Газета.Ru
ФАНО
Виктор Толоконский Николай Меркушкин Владимир Путин Михаил Котюков Еще 1 тег
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости