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Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.
Об этом сообщает РИА Новости.
27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил, что уходит в отставку.
Как передавала «Газета.Ru» со ссылкой на источник, возможным кандидатом на пост главы региона является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.
Ранее президент России Владимир Путин уволил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и главу Самарской области Николая Меркушкина.
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