Поклонская осадила Говорухина

"Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", — написала Поклонская на своей странице в Facebook. Люди все правильно делают, добавила она.



По словам депутата, принято повторное решение о запросе на имя генерального прокурора России о фильме "Матильда". "Который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей", — отметила она.



Присутствовавший на мероприятии Говорухин отметил, что в картине "что-то ему понравилось, а что-то нет". Вместе с тем режиссер выступил против вмешательства в творческий процесс, призвав бороться с вандализмом.



По его словам, художественных претензий к фильму у него нет. При этом он отметил, что в "Матильде" есть некоторые исторические неточности, однако тут же добавил, что не является доктором исторических наук.







О скандале вокруг нашумевшего еще до выхода на экраны фильма высказался и режиссер Никита Михалков . Он уверен: создатель картины Алексей Учитель сам виноват в создавшемся положении, так как не просчитал заранее возможной реакции зрителей. По мнению Михалкова, неприемлемо погружать в бытовые условия человека, который причислен к лику святых как мученик. "Ты должен понимать, что этого делать не надо", — сказал он.

Выход картины в широкий прокат состоится 26 октября.