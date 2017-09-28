Кандидатский минимум: Медведеву ищут преемника

Как ожидается, Владимир Путин в конце года объявит о своем решении идти на четвертый президентский срок. Пока неясно, станет ли он самовыдвиженцем или его выдвинет «Единая Россия» . Нет ясности и с тем, какую программу он представит избирателям. Но главный вопрос, в том, кто займет второй пост в государстве — кресло премьер-министра . Вариантов несколько — от сохранения на этом посту Дмитрия Медведева до ликвидации премьерской должности.

По информации источников «Газеты.Ru», часть высокопоставленных сотрудников аппарата правительства и ключевых министерств ищут новую работу, в преддверии выборов президента в марте 2018 года, отставки правительства и формирования нового кабинета. Кто-то не рассчитывает, что Дмитрий Медведев останется премьером, кто-то хочет сменить нервную работу на что-то более спокойное.

В «топе» популярных у чиновников вакансий — места в руководстве и советах директоров госкорпораций, компаний с госучастием и крупных госучреждений, должности в международных организациях. Среди тех, кто не рассчитывает на продолжение работы в правительстве,

Последнему 27 сентября досталось от президента Владимира Путина, который на фоне скандала с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» обвинил профильного чиновника в том, что тот «недостаточно уделяет внимания транспортной системе»: «Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом».

В тоже время, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова резко опровергла «Газете.Ru» информацию относительно аппарата правительства. «Ентальцева со следующего понедельника на работе, Приходько ничего не покидает, и я не знаю ни одного высокопоставленного сотрудника аппарата, кто искал бы работу», — подчеркнула Тимакова.

«Искренне заверяю вас, что ваши источники вам врут. Интересно, с какой целью?», — сказала она.

Впрочем, собеседник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю не считает, что все это однозначно указывает на приближающуюся отставку Медведева после выборов президента. Он полагает, что действующий премьер-министр, по-прежнему, первый в списке президента в качестве нового главы правительства.

«Но, после информационных атак по нему, разрыв между ним и другими преемниками сократился. Он уже не абсолютно первый», — считает источник.

Владимир Путин, если пойдет на выборы и станет президентом, вполне может оставить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, чтобы сохранить текущий статус-кво и не усиливать какую-либо из властных групп. Вместо этого будет кардинально обновлен министерский корпус.

Но, как говорят многочисленные источники, велика вероятность того, что премьер-министр будет не из старой гвардии. Причем, не исключено, что произойдет это еще до президентских выборов.

Выбор конкретной кандидатуры во многом будет определяться тем, какую повестку дня сформулирует для себя Владимир Путин. Уже очевидно, что он не станет отдавать предпочтение какой-то конкретной программе социально-экономического развития.

Конечно, нельзя полностью исключать, что за основу будет принята программа, к примеру, Алексея Кудрина. У экс-министра финансов есть все качества, чтобы стать премьером, но судя по последним заявлениям и действиям президента, повестка «четвертого срока» будет включать в себя модные пункты вроде цифровизации и роботизации, и значительная ее часть окажется адресована молодой аудитории.

В этот подход вписывается тренд на кадровое омоложение госаппарата.

А «молодой повестке» нужен молодой премьер-технократ.

Агентство Bloomberg , со ссылкой на нескольких чиновников, ранее сообщало, что 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин «вырос в фаворита Путина». Источники «Газеты.Ru» отмечают, что он фигурирует в числе кандидатов на должность главы правительства.

Политологи и разного рода инсайдеры, обсуждают и другие кандидатуры, а также возможные конфигурации правительства. Например, распространена версия, что президент может вообще ликвидировать пост главы правительства и подчинить кабинет напрямую себе. В этом случае, по информации «Газеты.Ru», может быть создано «суперминистерство», в которое войдут Минэкономразвития и Минфин

Еще один революционный вариант — это внедрение элементов парламентской республики. В этом случае, правительство будет формироваться парламентским большинством, хотя полномочия главы государства вряд ли будут сильно урезаны.

С учетом вероятной трансформации системы госвласти, «Газета.Ru» составила шорт-лист потенциальных кандидатов в премьер-министры.

Молодой технократ

Министр экономического развития

Максим Орешкин

Максим Орешкин занял пост главы Минэкономразвития после того, как в октябре 2016 года по обвинению в получении взятки был задержан Алексей Улюкаев . Многие полагали, что молодому замминистра финансов просто дали «подержать место» до президентских выборов в марте 2018 года. Менее чем через год агентство Bloomberg назвало Орешкина новым фаворитом Владимира Путина, а многочисленные источники в Кремле и правительстве называют его одним из основных кандидатов на пост премьер-министра. Максим Орешкин является также разработчиком одной из программ социально-экономического развития России до 2024 года. Документ пока нигде не опубликован, но президенту, который давал соответствующее поручение правительству, его отнес лично премьер Дмитрий Медведев.

Премьер из парламента

Председатель Госдумы

Вячеслав Володин был одним из самых влиятельных руководителей администрации президента, а его переход в парламент часть наблюдателей назвала понижением. Но если Кремль решит реализовать вариант с переходом к формированию правительства парламентом, то акции Володины мгновенно подскочат в цене. Опытный бюрократ вполне может рассчитывать занять кресло главы кабинета министров. Впрочем, и без «парламентского маневра» Володин может оказаться в премьерском кресле.

Женщина-профессионал

Глава Банка Росссии

Эльвира Набиуллина

Владимир Путин много лет работает с Эльвирой Набиуллиной и ценит ее. В должности вице-президента Центра стратегических разработок она участвовала в разработке программы для его первого президентского срока, потом возглавляла этот фонд, работала заместителем министра и министром экономического развития, помощником президента. Набиуллина первый глава ЦБ в России, которому удалось добиться фантастических успехов в деле борьбы с инфляцией. В сентябре она держится на уровне 3,2%, что даже ниже целевого уровня ЦБ в 4%. В то же время, политика ЦБ в банковском секторе вызывает у многих раздражение, и переход на работу в правительство был бы удачным решением для всех.

Бюрократ-экономист

Помошник президента РФ

Андрей Белоусов

Еще один бывший глава Минэкономразвития — Андрей Белоусов, сегодня координирует работу в администрации президента с экономическими программами, которые разрабатывают экспертные центры. Он опытный чиновник и грамотный экономист, по слухам, некоторые влиятельные силы объединились для продвижения Белоусова в качестве противовеса «силовому блоку».

Губернатор-модернизатор

Мэр Москвы

Главный реноватор страны Сергей Собянин зарекомендовал себя, как человека способного сделать «из России Европу», невзирая на расходы и общественное мнение. С последним он научился управляться так, что даже из очень сложной ситуации, такой как протесты против реновации, вышел почти с триумфом. Мэр Москвы выигрывал выборы у Алексея Навального , а на последних муниципальных выборах дал оппозиции почувствовать себя победителями, но при этом «Единая Россия» получила более 75% депутатских мандатов. Возможно, что на данный момент, Собянин самый эффективный руководитель региона в стране.

Эффективный менеджер

Президент Сбербанка

Герман Греф

Один давних членов команды Владимира Путина, работал с ним еще в мэрии Санкт-Петербурга , был министром экономики в федеральном правительстве с 2000 по 2007 год. Превратил Сбербанк из советского учреждения в достаточно современную кредитную организацию. Один из тех людей, которые постоянно генерируют реформаторскую повестку. На данный момент его любимые темы — реформа системы госуправления, а также все, что связано с цифровой экономикой — «биг дата», блокчейн и пр. Является «дежурным» кандидатом на премьерское кресло.

Именитый реформатор

Глава фонда «Центр стратегических разработок»

Алексей Кудрин

Одна из программ «четвертого президентского срока» Владимира Путина написана ЦСР под руководством Алексея Кудрина. Экс-министр финансов, потерявший место в правительстве из-за резких слов в адрес Дмитрия Медведева, который был в то время президентом страны, считает, что надо сокращать расходы на оборону и госаппарат, больше вкладывать в образование, а также выступает за повышение пенсионного возраста. Кудрин один из тех людей, к которым прислушивается Владимир Путин, и его постоянно прочат на высокие должности во власти. По всем параметрам подходит на премьерскую должность, но требует слишком много независимости в принятии решений.

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