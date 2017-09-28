Российским регионам не хватает трети жизненно необходимых лекарств

В России увеличилось количество регионов, которым не хватает жизненно необходимых лекарств. По итогам августа их уже 39, хотя полгода назад, в марте, было 34, сообщают "Известия" со ссылкой на документы Росздравнадзора

Средняя обеспеченность жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП) по стране составляет 65%. При этом данный показатель вырос на 2% по сравнению с прошлым годом.

Меньше всего, по результатам августа 2017 года, обеспечен лекарствами из категории ЖНВЛП Дагестан — в республике представлено только 295 международных непатентованных наименований (МНН) из 646, входящих в перечень. В Чукотском автономном округе есть 300 лекарств из перечня, в Ненецком — 303.