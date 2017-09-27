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Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии
Российские президент Владимир Путин объявил неполное служебное соответствие главе министерства транспорта Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-авиа». От прекращения работы авиаперевозчика пострадали 40 тысяч человек. Об этом сообщает портал LIFE.
26 сентября Соколов заявил, что государственная поддержка «ВИМ-авиа» не имеет смысла, так как «компания уже практически прекратила работу». По словам главы ведомства, в настоящий момент решается вопрос с перевозкой пассажиров. Среди предложений по решению кризисной ситуации — подключение к перевозке туристов греческих авиакомпаний. Предположительно, задолженность компании составила 500 миллионов рублей. Окончательная сумма долгов будет названа после проведения полной финансовой проверки авиаперевозчика.
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