Росгвардия заказала 100 пар хрустальных погон почти за 600 тысяч рублей

Росгвардия объявила тендер на поставку более чем 100 пар хрустальных погон в подарочной коробке на сумму почти 600 тысяч рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.



Федеральное казенное учреждение "Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ" указывает, что требуются две пары погон "генерал-полковник", 22 — "генерал-лейтенант" и 80 пар "генерал-лейтенант". Украшения в бархатной коробочке нужно поставить в течение 30 дней.



Максимальная цена контракта составляет 582,4 тысячи рублей.



Поставщика определят 9 октября по итогам электронного аукциона. Финансироваться закупка будет за счет средств из федерального бюджета.