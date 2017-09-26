Путин уволил главкома ВКС Бондарева



Главнокомандующий Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Виктор Бондарев уволен со своей должности. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами», — говорится в тексте указа.

