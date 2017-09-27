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Глава Дагестана ушел в отставку
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, чтобы обсудить кандидатуру преемника. Также ему был предложен ряд должностей.
«Это было неожиданно для него, никто не знал», — заявил изданию источник в окружении Абдулатипова.
Вчера сотрудники аппарата главы Дагестана Рамазана Абдулатипова опровергли статью «Ведомостей» о его скорой отставке.
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