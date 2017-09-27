Глава Дагестана ушел в отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, чтобы обсудить кандидатуру преемника. Также ему был предложен ряд должностей.

«Это было неожиданно для него, никто не знал», — заявил изданию источник в окружении Абдулатипова.

Вчера сотрудники аппарата главы Дагестана Рамазана Абдулатипова опровергли статью «Ведомостей» о его скорой отставке.