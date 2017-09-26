Украина попросила Канаду предоставлять спутниковые снимки границы с Россией



Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CBC, что просит премьера Канады Джастина Трюдо возобновить программу по передаче вооруженным силам страны спутниковых изображений российско-украинской границы.



Отмечается, что ранее Украина уже обращалась с подобной просьбой к бывшему канадскому правительству, когда Порошенко убедил экс-премьера Стивена Харпера передавать изображения со спутника Radarsat-2 в течение года с марта 2015 года. Программа завершилась весной 2016 года, отмечает телеканал. Тогда Украине предоставлялись изображения только ее "международно признанной территории".

По данным телеканала, "Порошенко заявил, что призвал премьер-министра Джастина Трюдо предоставить его стране высокотехнологичные изображения украинско-российской границы с канадского спутника".



"Так как это может оказать нам эффективную помощь в осуществлении Минских соглашений, в получении свидетельств, что Россия передвигала свои танки, артиллерийские системы, пусковые системы для нескольких ракет", — приводит телеканал слова украинского президента.

