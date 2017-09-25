Власти Крыма ответили на обвинение ООН в нарушении прав человека



«Здесь надо говорить не о действиях ООН , а о поступках тех лиц, которые от лица ООН несут откровенную чушь, если говорить мягко. На самом деле это просто ложь, граничащая с преступлением. Потому, что власти России обвиняются в совершении каких-то противоправных деяний, которые никогда не совершали. Очень жаль, что в международных организациях появились «профессиональные» лжецы, которые, пользуясь своим статусом и положением, вводят в заблуждение международную общественность», — сказал Полонский.

Он подчеркнул, что на территории Крыма как неотъемлемой части России может применяться исключительно российское законодательство.

