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Власти Крыма ответили на обвинение ООН в нарушении прав человека
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский в беседе с RT прокомментировал доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором говорится о множественных нарушениях прав человека на территории полуострова.
«Здесь надо говорить не о действиях ООН, а о поступках тех лиц, которые от лица ООН несут откровенную чушь, если говорить мягко. На самом деле это просто ложь, граничащая с преступлением. Потому, что власти России обвиняются в совершении каких-то противоправных деяний, которые никогда не совершали. Очень жаль, что в международных организациях появились «профессиональные» лжецы, которые, пользуясь своим статусом и положением, вводят в заблуждение международную общественность», — сказал Полонский.
Он подчеркнул, что на территории Крыма как неотъемлемой части России может применяться исключительно российское законодательство.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало России применять на территории Республики Крым законы Украины.
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