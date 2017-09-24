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Посол России заявил, что почувствовал от госдепа США готовность преодолеть отчуждение в отношениях
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после встреч с коллегами из Госдепа увидел готовность американской стороны к преодолению отчуждения в двусторонних отношениях.
«Я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать полосу отчуждения, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня. И я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы они в дальнейшем ухудшались», — заявил Антонов в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.
В августе американский президент Дональд Трамп заявил, что отношения США и России находятся на очень низком и опасном уровне.
В Кремле согласились с данной оценкой.
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