Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией

Командование армии США выпустило учебное пособие о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как должны ей противостоять вооруженные силы США. Об этом сообщает издание The National Interest.



Учебник под названием "Российская война нового поколения" был издан еще в декабре 2016 года и совсем недавно стал доступен для скачивания в интернете.



Пособие представляет собой 68-страничную брошюру с графическими материалами и данными о российской военной технике. Особое внимание авторы пособия уделили событиям в Крыму и на юго-востоке Украины, в которых, как утверждается, участвовали небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО).



Как утверждается в учебнике, российская стратегия основана на смене режимов с помощью объединения с местными "марионеточными силами" и нацелена на изменение системы управления.



Кроме того, они перечислили уязвимости России, которые могут использовать вооруженные силы США. В частности, у солдат срочной службы, по мнению авторов издания, отсутствует мотивация. Кроме того, в издании упоминаются слабая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.



Также отмечается сила российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, однако при этом подчеркивается нехватка этой техники.