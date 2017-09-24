Лавров о Порошенко: все-таки вежливость не утратил до конца

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ США и Украины от российского плана размещения миссии ООН в Донбассе, сообщает сайт НТВ.Ru.

По его словам, ни одного конкретного предложения по тексту своей инициативы Москва так и не получила.

При этом, комментируя слова Петра Порошенко о том, что Трамп и он «никогда не поддержат введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе», Лавров отметил, что президент Украины еще не окончательно утратил вежливость.

"Ну хорошо, что хоть сказал: «Трамп и я», все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать «и я, и Трамп»", — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров зпредупредил о возможных последствиях военного решения северокорейской проблемы.