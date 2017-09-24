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Лавров о Порошенко: все-таки вежливость не утратил до конца
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ США и Украины от российского плана размещения миссии ООН в Донбассе, сообщает сайт НТВ.Ru.
По его словам, ни одного конкретного предложения по тексту своей инициативы Москва так и не получила.
При этом, комментируя слова Петра Порошенко о том, что Трамп и он «никогда не поддержат введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе», Лавров отметил, что президент Украины еще не окончательно утратил вежливость.
"Ну хорошо, что хоть сказал: «Трамп и я», все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать «и я, и Трамп»", — сказал Лавров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров зпредупредил о возможных последствиях военного решения северокорейской проблемы.
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