Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть передаст Конгрессу США данные по делу о «российском вмешательстве». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я распорядился, чтобы мы передали Конгрессу рекламу, обнаруженную нами», — сказал Цукерберг, комментируя появившуюся ранее информацию о заказе рекламы в Facebook, которые через фейк-аккаунты якобы устраивали россияне с целью влияния на ход выборов главы государства в США.

Он признал, что сотрудничает с властями США по делу о «вмешательстве России» в американские выборы президента в 2016 году. По словам Цукерберга, его компания на протяжении долгих месяцев вела расследование «российского присутствия». «Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», — заявил он.

Тем не менее, он отметил, что Facebook не удалось найти доказательств связи фальшивых аккаунтов с российской рекламой. «Мы рассчитываем, что правительство опубликует результаты своей работы, когда расследование завершится», — понадеялся Цукерберг.

6 сентября в блоге Facebook было размещено сообщение главы службы безопасности компании Алекса Стамоса. В нем утверждалось, что в период с июня 2015 по май 2017 года 470 фальшивых аккаунтов купили места для порядка трех тысяч рекламных сообщений, потратив на это около 100 тысяч долларов. В социальной сети полагают, что все они были связаны между собой и действовали из России.

В сообщении Стамоса отмечается, что большая часть рекламных объявлений не затрагивала тему президентской гонки. Речь в них чаще всего шла о различных политических и социальных вопросах, включая тему ЛГБТ-сообщества, расовых разногласий, иммиграции и права на ношение оружия. Выявленные фейковые аккаунты были заблокированы.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.