Песков объяснил готовность россиян проголосовать за вымышленного протеже Путина



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса, показавшего готовность 18% респондентов отдать голос на президентских выборах за за несуществующего кандидата в президенты России Андрея Семенова при условии его поддержки со стороны действующего главы государства Владимира Путина, передает "Интерфакс".

"Со всеми известными допусками и оговорками, которые должны содержать в себе любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это может только об одном: об абсолютно доминирующем доверии к главе российского государства и его кадровой политике", — сказал он.

