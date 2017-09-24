Лавров: США не ударят по КНДР из-за наличия у них ядерного оружия

"По Северной Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то, что подозревают, а знают точно, что у них есть ядерные бомбы", — отметил Лавров, добавив, что российский президент Владимир Путин также неоднократно указывал на то, что ни у кого нет "стопроцентной информации обо всех без исключения объектах".



Вместе с тем, глава МИД РФ подчеркнул, что этими словами он не защищает КНДР, а выражает мнение практически всех, и эту логику поддержали большинство его собеседников на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что "по Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения".



Лавров также выразил надежду на то, что этот анализ будет учтен в США, поскольку, если американские аналитики не сделают этого, то ситуация может сорваться "в очень непредсказуемое пике". По его словам, это самыми негативным образом скажется на "тысячах и тысячах, десятках тысяч, если не сотнях, ни в чем не повинных граждан в Южной Корее, Северной Корее, Японии, да и России с Китаем".