СМИ: Водителей предлагают разделить на две категории

Союз автошкол Москвы предложил главе ГИБДД поделить водителей на любителей и профи.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Союза автошкол Александра Ачкасова.

«Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся. А профессионалов можно готовить и получше», — заявил он.

Отмечается, что к первой категории планируется относить обычных водителей, а ко второй тех, кто собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками.

«Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель. А сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь — три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей», — добавил Ачкасов.