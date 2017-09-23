Лавров заявил о колоссальном прорыве на переговорах по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах по Сирии в Астане были сведены правительство и отряды оппозиции, что является колоссальным прорывом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров отметил, что в Женеве до недавнего времени были представлены известные политики Сирии. Он пояснил, что «больше, кстати, неизвестных — те, которые живут за границей уже давным-давно».

"То, что процесс Астаны свел за одним переговорным столом правительство и те вооруженные отряды, которые противостоят сирийской правительственной армии на земле в Сирии, — это, я считаю, колоссальный прорыв", — сказал он.

Министр добавил, что это «не менее важно, чем разговор с „иммигрантами“, которые хотят помочь урегулировать сирийский кризис».

"Это разговор глаза в глаза между теми, кто с оружием в руках противостоял до недавнего времени друг другу. А теперь с созданием зон деэскалации это противостояние прекратилось, и они должны стать партнерами, союзниками в борьбе с терроризмом", — заявил Лавров.

Также он заявил, что никогда не слышал о существовании «плана Лаврова» по Сирии.