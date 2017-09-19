Разработан порядок призыва в армию РФ во время войны

В России готовится законопроект о призыве гражданского населения в армию во время войны. Соответствующий документ разработали в министерстве обороны. Он публикуется на портале проектов нормативных актов.



Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». В настоящий момент в России отсутствуют законопроекты, которые бы регулировали призыв гражданского населения в вооружённые силы в военное время. Авторы документа подчёркивают, что нынешний законопроект подготовлен как акт военного времени. Отмечается, что законопроект позволит осуществлять призыв гражданского населения в армию в течение всего времени ведения боевых действий. Численность призыва будет определяться генеральным штабом.