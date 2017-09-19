«А теперь убирайтесь!»: Лавров пообщался со швейцарцами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с журналистом перед встречей с коллегой из Швейцарии Дидье Буркхальтером. Видео опубликовало RT.

Журналист спросил, чего бы российский министр пожелал коллеге. "Я мог бы пожелать ему то, что он сам себе пожелает, — ответил Лавров. — Главное не то, что мы хотим для других, а что каждый из нас хочет для себя".

Представитель СМИ заявил, что это «очень по-русски». Вместо прощания Лавров в шутку сказал: «А теперь убирайтесь!». Дидье Буркхальтер назвал это «истинно русским советом».