Лавров отказался от поездки на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не поедет в Киев на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Ожидается, что заседание состоится в ноябре.

Как пояснил газете «Известия» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, в Киев «отправят кого-нибудь другого, чтобы не было антироссийского консенсуса».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Украина стремится «максимально политизировать деятельность ОЧЭС и привнести туда все проблемы, которые у нее есть в отношениях с Россией». Однако организация была создана не для выяснения отношений, а для поиска точек соприкосновения, напомнил сенатор.

ОЧЭС была создана в 1999 году для реализации совместных проектов в экономике, энергетике и социальной сфере. В организацию входят 12 стран: Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Албания, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Сербия и Турция.

Украина председательствует в организации с июля по декабрь 2017 года.