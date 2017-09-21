Лавров заявил, что Россия будет поддерживать устойчивость СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет содействовать поддержанию устойчивости соглашения по иранской ядерной программе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Facebook.



В среду Лавров на полях Генассамблеи ООН принял участие во встрече министров иностранных дел стран "шестерки" и Ирана по вопросам реализации совместного плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Встреча прошла при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.



"В ходе мероприятия был рассмотрен последний доклад генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано, подтверждающий строгое выполнение Ираном своих обязательств по СВПД. Это формирует благоприятные условия для обеспечения полноценной реализации тех возможностей, которые открывает данная договоренность в экономической, политической сферах, а также в области безопасности. С. В. Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать поддержанию устойчивости СВПД", — говорится в сообщении МИД РФ.