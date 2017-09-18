ЦИК уточнил дату президентских выборов в России

Ранее в понедельник пресс-служба Минтруда распространила сообщение о том, что правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переносов выходных дней в 2018 году. В соответствии с документом, россиян ждут четырехдневные выходные с 8 по 11 марта.



«Неделя с 5 по 11 [марта] включает один праздничный день, поэтому выборы проходят в следующее воскресенье. Поэтому мы всем разъясняем уже сейчас совершенно официально — [выборы пройдут] 18 марта», — сказала Гришина.







18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Путин подписал указ, по которому Крым и Севастополь вошли в состав государства.