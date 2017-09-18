Песков объяснил, почему Путин не примет участия в Генассамблее ООН

"Российская позиция в отношении ООН , ее (организации) лидирующая роль в мировых делах, руководящая роль хорошая известна. Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в мероприятии нет.