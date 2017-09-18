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Песков объяснил, почему Путин не примет участия в Генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет, российский лидер это делает не каждый раз.
"Российская позиция в отношении ООН, ее (организации) лидирующая роль в мировых делах, руководящая роль хорошая известна. Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в мероприятии нет.
Напомним, 12 сентября в Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН. Полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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