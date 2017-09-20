Польша заподозрила Россию в применении ядерного оружия на учениях «Запад-2017»



Министр обороны Польши Антони Мачеревич утверждает, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» будет применяться ядерное оружие. С таким заявлением он выступил в эфире польского государственного информационного телеканала TVP Info во вторник, 19 сентября.

Он заявил, что учения, которые должны закончиться 20 сентября, на самом деле будут продолжаться еще некоторое время. «Учения будут продолжены, теперь уже с использованием ядерного оружия и отработкой его применения, это не было включено в программу учений», — утверждает польский министр обороны.





Во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Москва во время российско-белорусских учений «Запад-2017» отрабатывает «сценарии нападения на соседние страны». «На границе стран Балтии и Польши около ста тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях "Запад-2017". Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — заявила она. Она также назвала учения «частью информационной войны, направленной на распространение неопределенности и страха».



18 сентября Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проинформировала его об «агрессивном характере» российско-белорусских учений. Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность маневрами.

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. В учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.