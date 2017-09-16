Japan Times: японцы спросили у Горбачёва, как вести себя с Россией

Отношения между Японией и Россией улучшаются, констатировал бывший президент СССР Михаил Горбачёв на встрече с Нацуо Ямагути, председателем партии «Комэйто», входящей в правящую коалицию.

Как сообщает The Japan Times, Ямагути спросил у бывшего советского лидера совета о том, как дальше развивать отношения между двумя странами. Горбачёв вручил японскому политику свою автобиографию, в которой написал личное послание к премьер-министру Синдзо Абэ. Ямагути обещал передать книгу японскому лидеру.

Горбачёв заявил, что хочет снова приехать в Японию. Когда он там был в 1991 году, они с премьер-министром Тосики Кайфу подписали совместное заявление. Это был первый документ между Москвой и Токио, «подтверждающий, что Южные Курилы являются объектом территориального вопроса, который должен быть урегулирован с помощью мирного договора». Формально такой договор между странами до сих пор не подписан, напоминает издание.