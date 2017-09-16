Путин назвал качество, которое ценит в людях больше всего

Об этом он сказал в интервью киргизскому телеканалу Ala-Too 24.

"Самое главное для меня — это надежность. Одна из важнейших характеристик надежности — это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово", — отметил Путин.

Говоря о президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаеве , российский президент отметил, что договариваться с ним сложно, но «если уж о чем-то договорились, то он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты».

Ранее Атамбаев заявил о намерениях не дать «темным силам» разрушить отношения Киргизии и России.