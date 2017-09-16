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Путин назвал качество, которое ценит в людях больше всего
Об этом он сказал в интервью киргизскому телеканалу Ala-Too 24.
"Самое главное для меня — это надежность. Одна из важнейших характеристик надежности — это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово", — отметил Путин.
Говоря о президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаеве, российский президент отметил, что договариваться с ним сложно, но «если уж о чем-то договорились, то он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты».
Ранее Атамбаев заявил о намерениях не дать «темным силам» разрушить отношения Киргизии и России.
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