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Вашингтон обвинил Россию в ударе по сирийским оппозиционерам
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) обвинила Москву в нанесении удара по позициям оппозиционеров из «Сирийских демократических сил». Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.
«Примерно в 00:30 ночи по Гринвичу (03:00 мск — прим. «Ленты.ру») 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции», — указано в заявлении коалиции.
Источники агентства заявили, что во время удара пострадали шесть бойцов «Сирийских демократических сил».
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