Путин назвал причину размещения авиабазы в Канте

Президент России Владимир Путин отметил, что российскую авиабазу в Киргизии, которая появилась здесь 14 лет назад, разместили из-за географически интересного расположения республики, сообщает РИА Новости

«Все-таки страна очень небольшая по населению, но географически расположена очень интересно. И занимает в известной степени даже ключевую позицию. Неслучайно именно в Кыргызстане находится российская авиационная база в Канте», — заявил Путин, добавив, что в свое время республика играла большую роль в сохранении и повышении обороноспособности СССР.

Говоря о перспективах страны, Путин отметил, что у нее «интересное и многообещающее будущее, если иметь в виду и талант киргизского народа, трудолюбие», а также «возможности земли киргизской, минеральные ресурсы».

Авиабаза Кант —военный аэродром, который находится в Чуйской области Киргизии, в 2 км южнее города Кант. Россия использует его согласно договору, который заключила с Киргизией на 15 лет. Он предусматривает размещение авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. На аэродроме дислоцирована 999-я авиабаза (войсковая часть 20022), которая входит в состав 14 Армии ВВС и ПВО, на ней проходят службу 400 российских военнослужащих.