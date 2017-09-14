Госдеп призвал разместить миротворцев на российской границе

Миротворческие силы на востоке Украины нужно разместить на российско-украинской границе, заявил в среду на брифинге для иностранных журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она назвала возможное введение миротворцев ООН на восток Украины «идеей, которую точно стоит изучить» и которая является путем к восстановлению украинского суверенитета и территориальной целостности.

«Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией», — продолжила Науэрт.

Президент России Владимир Путин 5 сентября сообщил журналистам, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.