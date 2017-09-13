

Издание выяснило, что внимание депутата Госдумы Натальи Поклонской к фильму привлекло движение «Царский крест». Его координатор Александр Порожняков рассказывал, что организация пытается запретить прокат «Матильды», «потому что она несет в себе как антироссийскую провокацию, так и угрозу национальной безопасности», а сам фильм «является абсолютно лжеисторическим и кощунственным для православных верующих людей».

По словам Порожнякова, к Поклонской они обратились, потому что она «является их единомышленником и зарекомендовала себя как почитательница царской семьи».





Движение «Царский крест» не зарегистрировано как юридическое лицо. Оно представляет собой паблик в соцсети «Вконтакте», созданный в октябре 2016 года, то есть незадолго до подачи коллективной жалобы Поклонской.



Об Александре Порожнякове мало что известно. На своей странице в «Вконтакте» местом своей работы он указал другую монархическую организацию — «Двуглавый орел».



Среди двух имеющихся в Москве организаций, названных «Двуглавым орлом», одна занимается развитием русского исторического просвещения, вторая же — учреждена генералом в отставке Леонидом Решетниковым , председателем совета канала «Царьград» . Сайт организации зарегистрирован на его дочь Александру, которая дружит с Порожняковым в «Вконтакте».

«Царьград», в свою очередь, основал известный финансист и филантроп Константин Малофеев.