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СМИ узнали, кто стоит за кампанией против "Матильды"
Кампания против фильма Алексея Учителя «Матильда» началась с подачи общественного движения «Царский крест», которое, по некоторым данным, связано с Константином Малофеевым, сообщает Life.
Издание выяснило, что внимание депутата Госдумы Натальи Поклонской к фильму привлекло движение «Царский крест». Его координатор Александр Порожняков рассказывал, что организация пытается запретить прокат «Матильды», «потому что она несет в себе как антироссийскую провокацию, так и угрозу национальной безопасности», а сам фильм «является абсолютно лжеисторическим и кощунственным для православных верующих людей».
По словам Порожнякова, к Поклонской они обратились, потому что она «является их единомышленником и зарекомендовала себя как почитательница царской семьи».
Движение «Царский крест» не зарегистрировано как юридическое лицо. Оно представляет собой паблик в соцсети «Вконтакте», созданный в октябре 2016 года, то есть незадолго до подачи коллективной жалобы Поклонской.
Об Александре Порожнякове мало что известно. На своей странице в «Вконтакте» местом своей работы он указал другую монархическую организацию — «Двуглавый орел».
Среди двух имеющихся в Москве организаций, названных «Двуглавым орлом», одна занимается развитием русского исторического просвещения, вторая же — учреждена генералом в отставке Леонидом Решетниковым, председателем совета канала «Царьград». Сайт организации зарегистрирован на его дочь Александру, которая дружит с Порожняковым в «Вконтакте».
«Царьград», в свою очередь, основал известный финансист и филантроп Константин Малофеев.
Малофеев был главой департамента корпоративных финансов «МДМ-Банка», является основателем группы Marshall Capital Partners, а в своих интервью и выступлениях активно выступал в защиту Натальи Поклонской.
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