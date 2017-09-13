Focus объяснился за оскорбление Путина

Представитель пресс-службы немецкого журнала Focus Алиса Вагнер заявила, что издание не хотело оскорбить президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.



В статье, названной «50 доводов против Меркель», журнал Focus одним из доводов назвал боязнь канцлера Германии к «путинской собаке», но отсутствие таковой к «собаке Путину». Такое сравнения возмутило посольство России в Германии, которое потребовало от Focus извинений

Как пояснила Вагнер, слово «собака» (der Hund) в немецком языке является синонимом выражения «крепкий орешек» (harter Hund), но, «к сожалению, ирония этой фразы не может быть адекватно переведена на русский язык».

В 2007 году во время переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным в Сочи в помещение вбежала лабрадор Путина Кони, чем сильно напугала Меркель.