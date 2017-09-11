Обзор зарубежных СМИ: России предложили вернуться в G8

На Украине идет репетиция Третьей мировой

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что на территории Украины уже четвертый год идет «репетиция» Третьей мировой войны. Об этом он сообщил в интервью «Апострофу»

«Нападение в центре Европы одного государства на другое в XXI веке — это угроза всему мировому сообществу, вызов международным институциям, подрыв авторитета и устойчивости международных договоров и соглашений. В конце концов, это — угроза сползания мира в полномасштабное военное столкновение. И "репетиция" Третьей мировой войны идет на нашей территории четвертый год!», — добавил он. По словам генерала, Россию на законодательном уровне не признали агрессором раньше потому, что в Украине отсутствует политическая элита, которая готова взять на себя ответственность за будущее страны.

Клинтон признала ошибки, помешавшие ей победить Трампа

Последние 10 месяцев Хиллари Клинтон анализировала, почему ей не удалось стать президентом США. Она сообщила в интервью CBS News , что все еще с болью переживает свое поражение.

При этом она признала, что вся ответственность за поражение лежит на ней. По ее словам, использование личной почты для рабочей переписки на посту госсекретаря США стало той ошибкой, которая помешала ей выиграть выборы. Также Клинтон в интервью пообещала больше не участвовать в президентских выборах.

TVN24: после 2008 года российская армия уже не колосс на глиняных ногах

Российская армия после распада СССР была в ужасном состоянии, однако в 2008 году Кремль начал масштабную модернизацию войск. Сегодня Россия в состоянии вести две локальные войны одновременно, сообщает TVN24

Как отметил корреспондент Анджей Зауха, 25 лет назад армия СССР была колоссом на глиняных ногах. Политический и экономический кризис отразился на вооруженных силах. Однако в последние годы расходы России на вооружение и армию были масштабными — они достигали почти 90 млрд долларов США. Российский президент пришел к выводу, что солдатам надо хорошо платить, а также вооружить их современной техникой, говорится в репортаже. Теперь российская армия именно благодаря реформам и инвестициям в состоянии вести две региональные войны одновременно.

Кто будет править всей планетой?

Ученые забили тревогу из-за распространения технологий будущего, опасаясь третьей мировой войны. Компьютерные технологии в области имитации человеческих качеств уже достигли впечатляющего уровня. Издание Aftonbladet задается вопросом: может, войну начнут не мировые лидеры, а компьютеры?

Основатели 116 предприятий, которые работают в сфере искусственного интеллекта и робототехники, недавно написали открытое письмо в ООН , где призвали запретить так называемое автономное оружие. Среди подписавших письмо был основатель Tesla и SpaceX Илон Маск , который предупреждает — использование искусственного интеллекта в военных целях может привести к разрушительным последствиям. Ученые считают, что разрешить оружию принимать собственные решения — потенциально возможно в будущем. Однако Стефан Карлссон из Королевского технологического института умерил опасения. По его мнению, люди не настолько глупы, чтобы позволить роботам принимать решения самостоятельно, особенно в сфере вооружений.

«Запад-2017» в обмен на G8

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил восстановить членство России в «Большой восьмерке», сообщает Focus . Чтобы выйти из тупика эскалации, он предложил российским властям отменить учения «Запад-2017» в обмен на возвращение в G8.

По его мнению, учения «Запад-2017» угрожают восточноевропейским партнёрам Германии. Если Россия откажется от этих маневров, ее следует поощрить, считает политик. Впрочем, политик также заявил, что «если Россия продолжит провоцировать, то нужно остановить строительство Северного потока». Также он выступил против вывода из Германии американского ядерного вооружения.