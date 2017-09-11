Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о Крыме не осталось без внимания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой . Она с иронией предположила на своей странице в Facebook, что после слов главы правительства ФРГ немецкие СМИ на этот раз напишут о взломе «русскими хакерами» не сервера предвыборного штаба, а сразу кандидата.

По мнению Меркель, признать присоединение Крыма к РФ — это то же самое, что во времена ГДР смириться с существованием двух немецких государств. Об этом федеральный канцлер заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

"Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии? — написала Захарова в социальной сети. — Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что «объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого», местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что заявление Меркель является дополнительным «железобетонным» аргументом, «четко указывающим на историческую справедливость случившегося».

"Так как разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место, начиная с коллапса СССР, — написала Захарова. — Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что «русские хакеры», которыми так активно пугают немцев, на этот раз «взломали» не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен".

Крым перешел из состава РСФСР в состав УССР в апреле 1954 года. В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России.