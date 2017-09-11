Путин и Меркель обсудили инициативу РФ по миротворцам

«Подчёркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое школьное перемирие, согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств нормандского формата», — говорится в заявлении.





Путин также сообщил Меркель, что Москва готова дополнить в рамках резолюции функции миссии Организации объединённых наций (ООН) в Донбассе. Согласно инициативе главы государства, миротворцы получат возможность осуществлять свои функции не только на линии соприкосновения, но и в других местах региона.