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Путин и Меркель обсудили инициативу РФ по миротворцам
Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обсудили процесс урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Подчёркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое школьное перемирие, согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств нормандского формата», — говорится в заявлении.
Путин также сообщил Меркель, что Москва готова дополнить в рамках резолюции функции миссии Организации объединённых наций (ООН) в Донбассе. Согласно инициативе главы государства, миротворцы получат возможность осуществлять свои функции не только на линии соприкосновения, но и в других местах региона.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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