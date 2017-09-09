Фэллон: Россия постоянно нарушает обязательства — в отличие от НАТО

Масштабные российские учения «Запад 2017» призваны спровоцировать НАТО , считает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон . На его взгляд, эти манёвры соответствуют общему курсу Москвы, которая «постоянно нарушает международные правила». Это разительно контрастирует с поведением Североатлантического альянса, который «никому не угрожает», пишет британский политик на страницах The Daily Telegraph

На следующей неделе десятки тысяч российских солдат сосредоточатся у границ НАТО в рамках масштабных военных манёвров «Запад 2017». И это название было выбрано неспроста, пишет в своей статье для The Daily Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

«Это учения, но они явно призваны испытать нас. И, учитывая поведение России в последнее время, мы должны быть настороже», — считает британский политик.

Так, подчёркивает он, за последние десять лет Россия «вторгалась» в Грузию и на Украину. Она вмешивается в сирийский конфликт, «продлевая эту ужасную гражданскую войну». Российские пилоты совершают облёты натовских самолётов и кораблей, «открыто нарушаю международные нормы». Кроме того, Москва влияет на иностранные выборы, пытаясь с помощью социальных сетей и сфабрикованных новостей подорвать западную демократию.

«Несомненно, Россия теперь будет утверждать, что именно НАТО нагнетает ситуацию. Однако масштабные учения такого рода явно проводятся, чтобы спровоцировать нас», — убеждён Фэллон. При этом, по его словам, Москва «скрывает» настоящее число участвующих войск, что противоречит обязательным правилам ОБСЕ

«Это постоянное нарушение международных обязательств является типичным в поведении России. Оно представляет разительный контраст с открытым и прозрачным подходом НАТО, которое приглашает международных наблюдателей, как в случае с учениями «Единый трезубец 2015», — отмечает министр.

Он настаивает: «НАТО — оборонительный союз. Мы никому не угрожаем. Но со времени саммитов в Уэльсе и Варшаве мы укрепили нашу защиту, чтобы отразить брошенные вызовы нашей безопасности».

Четыре боевые группы, одну из которых возглавляет Великобритания, «помогают защищать» прибалтийские государства и Польшу. Истребители, включая «Тайфуны» Королевских ВВС, продолжают своё дежурство в европейском небе. А корабли НАТО патрулируют Балтийское и Чёрное море. «Все эти меры шлют очевидный сигнал, что атака на одного союзника НАТО будет считаться атакой на всех», — поясняет Фэллон.

И вместе с тем он не теряет надежды, что всё может быть иначе. Но для этого Россия должна руководствоваться «более прозрачным подходом» и участвовать в «надлежащем диалоге», чтобы избежать недопонимания и просчётов, ведущих к обострению.

«Выбор за Россией. Она может изменить курс, покончить с безрассудной военной активностью, подчиниться правилам ОБСЕ, обеспечить воплощение Минского соглашения и отказаться от неослабевающей кампании по дезинформации», — предлагает министр.

На его взгляд, если Москва согласится с этим требованиями, то появится потенциал для улучшения отношений. «Мы держим каналы связи открытыми, но должны судить о России по её поступкам, а не словам», — предупреждает Майкл Фэллон.