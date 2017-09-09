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Фэллон: Россия постоянно нарушает обязательства — в отличие от НАТО
Масштабные российские учения «Запад 2017» призваны спровоцировать НАТО, считает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. На его взгляд, эти манёвры соответствуют общему курсу Москвы, которая «постоянно нарушает международные правила». Это разительно контрастирует с поведением Североатлантического альянса, который «никому не угрожает», пишет британский политик на страницах The Daily Telegraph.
На следующей неделе десятки тысяч российских солдат сосредоточатся у границ НАТО в рамках масштабных военных манёвров «Запад 2017». И это название было выбрано неспроста, пишет в своей статье для The Daily Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
«Это учения, но они явно призваны испытать нас. И, учитывая поведение России в последнее время, мы должны быть настороже», — считает британский политик.
Так, подчёркивает он, за последние десять лет Россия «вторгалась» в Грузию и на Украину. Она вмешивается в сирийский конфликт, «продлевая эту ужасную гражданскую войну». Российские пилоты совершают облёты натовских самолётов и кораблей, «открыто нарушаю международные нормы». Кроме того, Москва влияет на иностранные выборы, пытаясь с помощью социальных сетей и сфабрикованных новостей подорвать западную демократию.
«Несомненно, Россия теперь будет утверждать, что именно НАТО нагнетает ситуацию. Однако масштабные учения такого рода явно проводятся, чтобы спровоцировать нас», — убеждён Фэллон. При этом, по его словам, Москва «скрывает» настоящее число участвующих войск, что противоречит обязательным правилам ОБСЕ.
«Это постоянное нарушение международных обязательств является типичным в поведении России. Оно представляет разительный контраст с открытым и прозрачным подходом НАТО, которое приглашает международных наблюдателей, как в случае с учениями «Единый трезубец 2015», — отмечает министр.
Он настаивает: «НАТО — оборонительный союз. Мы никому не угрожаем. Но со времени саммитов в Уэльсе и Варшаве мы укрепили нашу защиту, чтобы отразить брошенные вызовы нашей безопасности».
Четыре боевые группы, одну из которых возглавляет Великобритания, «помогают защищать» прибалтийские государства и Польшу. Истребители, включая «Тайфуны» Королевских ВВС, продолжают своё дежурство в европейском небе. А корабли НАТО патрулируют Балтийское и Чёрное море. «Все эти меры шлют очевидный сигнал, что атака на одного союзника НАТО будет считаться атакой на всех», — поясняет Фэллон.
И вместе с тем он не теряет надежды, что всё может быть иначе. Но для этого Россия должна руководствоваться «более прозрачным подходом» и участвовать в «надлежащем диалоге», чтобы избежать недопонимания и просчётов, ведущих к обострению.
«Выбор за Россией. Она может изменить курс, покончить с безрассудной военной активностью, подчиниться правилам ОБСЕ, обеспечить воплощение Минского соглашения и отказаться от неослабевающей кампании по дезинформации», — предлагает министр.
На его взгляд, если Москва согласится с этим требованиями, то появится потенциал для улучшения отношений. «Мы держим каналы связи открытыми, но должны судить о России по её поступкам, а не словам», — предупреждает Майкл Фэллон.
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