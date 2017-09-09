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В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
Заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о привлечении 100 тыс. военных к российско-белорусским учениям "Запад-2017" вызвали удивление в Минобороны РФ, сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
"Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение "Запад-2017" и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению "Запад-2017" российских войск", — сказал Конашенков.
Как отметил Конашенков, подробные сведения об учениях предоставлялись Германии как белорусской стороной, так и непосредственно военному атташе при посольстве ФРГ в Москве в ходе специального брифинга 29 августа заместителем министра обороны РФ Александра Фомина в присутствии сотен иностранных журналистов.
"Более того, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов буквально позавчера в Баку в ходе встречи с главой Военного комитета НАТО дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях "Запад-2017", подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран", — сказал представитель Минобороны РФ. "Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу Минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное", — добавил он.
Ранее представитель военного ведомства ФРГ Йенс Флосдорф, комментируя заявление Урсулы фон дер Ляйен о числе якобы привлекаемых к учениям "Запад-2017" военнослужащих, пояснил, что речь идет об оценках экспертов североатлантического альянса.
Учения "Запад-2017"
Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), будет задействовано около 680 единиц боевой техники.
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