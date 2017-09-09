

Заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о привлечении 100 тыс. военных к российско-белорусским учениям "Запад-2017" вызвали удивление в Минобороны РФ , сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков

"Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение "Запад-2017" и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению "Запад-2017" российских войск", — сказал Конашенков.



Как отметил Конашенков, подробные сведения об учениях предоставлялись Германии как белорусской стороной, так и непосредственно военному атташе при посольстве ФРГ в Москве в ходе специального брифинга 29 августа заместителем министра обороны РФ Александра Фомина в присутствии сотен иностранных журналистов.



Ранее представитель военного ведомства ФРГ Йенс Флосдорф, комментируя заявление Урсулы фон дер Ляйен о числе якобы привлекаемых к учениям "Запад-2017" военнослужащих, пояснил, что речь идет об оценках экспертов североатлантического альянса.



Учения "Запад-2017"



Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), будет задействовано около 680 единиц боевой техники.

