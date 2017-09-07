Госдеп: США не хотят продолжать политику «око за око» с Россией

США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и не хотят продолжать политику «око за око», заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились. Мы не хотим продолжения этого дипломатического «око за око», — сказала она.

По словам Науэрт, есть много сфер, где Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать.

2 сентября в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне прошли обыски. При этом в Госдепе заявили, что «осматривали» диппредставительства России в США после их закрытия.