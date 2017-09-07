Facebook заподозрила Россию во внесении политической сумятицы в США



Корпорация Facebook заподозрила Россию в проведении в этой соцсети кампании по усилению политических разногласий во время президентской кампании США в 2016 году. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на главного специалиста по безопасности в Facebook Алекса Стамоса

По его словам, было обнаружено 470 фальшивых аккаунтов и страниц. Они напрямую не имели отношения к выборам, кандидатам или к процессу голосования, но через них с июня 2015 по май 2017 годов было куплено более трех тысяч рекламных объявлений по темам от права на оружие до проблем расовых разногласий.



«Наши аналитики полагают, что эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России», — отметил Стамос.

