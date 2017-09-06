России грозит продление санкций



Европейский союз продлит антироссийские санкции ещё на полгода. Официально это решение Брюсселя будет объявлено 14 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

Действие списка продлено до середины марта 2018 года.

В чёрный список входят 149 человек и 38 юридических организаций. По данным журналистов, состав фигурантов, на которых распространяются ограничительные меры, может незначительно измениться по техническим причинам. Европейский союз впервые ввёл санкции против Москвы в марте 2014 года в связи с кризисом на Украине. Меры предполагают визовые ограничения и заморозку активов на территории стран ЕС. Список ограничительных мер неоднократно расширялся.

