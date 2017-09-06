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России грозит продление санкций
Европейский союз продлит антироссийские санкции ещё на полгода. Официально это решение Брюсселя будет объявлено 14 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве ЕС.
Действие списка продлено до середины марта 2018 года.
В чёрный список входят 149 человек и 38 юридических организаций. По данным журналистов, состав фигурантов, на которых распространяются ограничительные меры, может незначительно измениться по техническим причинам. Европейский союз впервые ввёл санкции против Москвы в марте 2014 года в связи с кризисом на Украине. Меры предполагают визовые ограничения и заморозку активов на территории стран ЕС. Список ограничительных мер неоднократно расширялся.
В феврале 2014 года в Киеве в результате многомесячных акций протеста произошёл государственный переворот. Занимавший на тот момент пост главы государства Виктор Янукович был вынужден покинуть страну. Донецкая и Луганская области отказались признать легитимность госпереворота и объявили о выходе из состава Украины и провозглашении народных Донецкой и Луганской народных республик. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. На фоне этих событий Крым в марте 2014 года вошёл в состав России по результатам референдума.
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