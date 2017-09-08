Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

В Госдепе прокомментировал реплику Путина о Тиллерсоне

В США оценили слова Путина о Тиллерсоне
Фото:
В Госдепартаменте США считают «интересными» слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в «плохой компании». Об этом заявила заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает РИА Новости.
«Очень интересный комментарий президента Владимира Путина», — сказала Нойерт на брифинге.
В четверг Владимир Путин выразилнадежду на то, что Тиллерсон сможет выстроить с Москвой конструктивный диалог. «Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает», — сказал Путин. Он понадеялся, что в итоге «ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия» вернет американского политика на правильный курс.
В 2011 году Тиллерсон, будучи директором корпорации ExxonMobil, проводил переговоры с Москвой об энергетическом партнерстве. В 2012 году за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Россией был награжден орденом Дружбы. Четыре года спустя пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что эта награда вручается за «усилия и деятельность по развитию сотрудничества в каких-то конкретных областях или за налаживание добрых международных отношений».
Тиллерсон утвержден на должность госсекретаря США 1 февраля. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США.
Еще 30 источников
Политика Главное США
РИА Новости
Госдеп США Конгресс США Exxon Mobil
Дмитрий Песков Владимир Путин Рекс Тиллерсон
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости